POL-AA: Ostalbkreis: Folgemeldung Unfall B29-Fahrbahn wieder frei

Westhausen: Folgemeldung zu Unfall auf B29

Der 35 Jahre alte Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Vollsperrung der B29 dauerte für die Dauer der Bergungsmaßnahmen über Stunden an. Zunächst musste das Holz auf andere Lkws geladen werden, danach der Sattelzug aufgerichtet und abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe austraten, musste Erdreich mittels eines Baggers abgetragen werden. Letztlich konnte die Vollsperrung gegen 13.20 Uhr aufgehoben und die Strecke wieder freigegeben werden. Der entstandene Sachschaden am Sattelzug wurde auf 30.000 Euro geschätzt.

Ursprungsmeldung von 8.26 Uhr

Westhausen: Langholzer im Graben- Vollsperrung B29

Am Montagmorgen ereignete sich gegen 6 Uhr auf der B29 zwischen Westhausen und Lauchheim ein Verkehrsunfall, weswegen die B29 vollgesperrt werden musste. Die Vollsperrung dauert Stand 8 Uhr an, der Rettungseinsatz ist ebenfalls noch im Gange. Ein 35 Jahre alter Fahrer war mit seinem Langholz-Lkw in Richtung Nördlingen unterwegs, kam dabei erst nach rechts auf das Bankett und im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. In der dortigen Böschung kippte das Führerhaus auf die linke Seite. Der verletzte Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Neben den Feuerwehren aus Westhausen und Aalen, die mit 27 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort sind, ist der Rettungsdienst samt Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

