Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Aalen (ots)

Fichtenberg: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Am Samstag gegen 18:30 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem KTM-Motorrad die K 3331 von Gschwend in Richtung Fichtenberg. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er dabei in einer Kurve zu Fall und kollidierte anschließend mit der Leitplanke. Nicht zuletzt aufgrund fehlender Schutzkleidung verletzte sich der Biker bei dem Sturz schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden von rund 5.0000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell