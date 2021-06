Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brennende Mülltonnen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen-Bittenfeld: Brennende Mülltonnen

Am Montagmorgen gegen 3 Uhr rückte die örtliche Feuerwehr zu einem Brand in die Klingenstraße aus. Dort standen eine Restmülltonne sowie eine Biotonne in Brand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurde von Anwohnern versucht, die Müllgefäße zu löschen. Letztlich konnte jedoch nicht verhindert werden, dass das angrenzende Gebäude Schaden nahm. Dieser wurde auf 1500 Euro beziffert. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 17 Kräften im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Remshalden: Unfallflucht

In der Fronackerstraße stieß am Samstag in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16 Uhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen Pkw Mercedes. An diesem Fahrzeug entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Weil der Unfallverursacher flüchtete, hat die Polizei Waiblingen die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07151/950422 entgegengenommen werden.

Winnenden/Leutenbach: Unfall beim Rechtsüberholen

Ein 21-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Samstag gegen 5 Uhr die B 14 von Winnenden in Richtung Leutenbach, als er plötzlich rechts von einem unbekannten Autofahrer überholt wurde. Der 21-Jährige wich aus und kam dabei nach links in die Leitplanken. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 zur Klärung der näheren Unfallumstände zu melden.

