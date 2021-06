Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfälle und Vandalismus

Aalen (ots)

Ostalbkreis - Rattstadt/Ellwangen - L 1060 - Unfall mit Schwerverletztem

Am Sonntagmorgen gegen 01:50 Uhr befuhr ein 20-jähriger PKW-Lenker mit seinem Suzuki die L 1060 von Schönenberg kommend in Richtung Rattstadt. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte dann mit der Fahrerseite seines PKW gegen einen Baum. Hierbei wurde der PKW-Lenker schwer verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500,- Euro

Ostalbkreis - Ellwangen - Verkehrsunfall mit 2 Schwerverletzten

Am Samstag gegen 22:00 Uhr fuhr ein 37-jähriger Quadfahrer auf der Neunheimer Straße in Ellwangen in Richtung Neunheim. Wegen unangepasster Geschwindigkeit kam er mit dem Quad nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen ordnungsgemäß geparkten Anhänger, welcher dadurch gegen einen PKW geschoben wurde. Durch den starken Aufprall kippte das Quad auf die Seite, die 23-jährige Sozia wurde hierbei vom Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Der Quadlenker selbst wurde ebenfalls schwer verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.000,- Euro

Ostalbkreis - Schwäbisch Gmünd - Verkehrsunfall

Am Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Audifahrer die Verbindungsstraße von Herlikhofen nach Hussenhofen. Er verlor am Ortseingang von Hussenhofen die Kontrolle über seinen PKW und fuhr in einer scharfen Rechtskurve geradeaus gegen eine Hauswand. Der 32-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehren aus Schwäbisch Gmünd und Hussenhofen im Einsatz.

Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000.- Euro, zum Schaden an der Hauswand können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Ostalbkreis - Aalen / Essingen - Sachbeschädigung - Vandalismus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden von unbekannten Tätern, über 20 geparkte PKW beschädigt, die in den Bereichen Amselweg, Limesstraße und Rosensteinblick in Essingen geparkt waren. Unter anderem wurden Außenspiegel und Scheibenwischer verbogen sowie abgerissen. Weiter wurden mehrere Vorgärten verwüstet. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, dieser dürfte jedoch nicht unerheblich sein.

Personen welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben könne, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter Tel. 07361-524150 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell