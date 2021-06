Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schüsse bei türkischer Hochzeitsfeier - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Murrhardt: Verletzte Fahrradfahrerin

Eine 68-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Samstag gegen 19.15 Uhr die Kaiser-Ludwig-Straße. Sie stürzte dort ohne Fremdeinwirkung und verletze sich beim Unfall. Sie wurde von dem alarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbraucht.

Fellbach: Feuerwehreinsatz

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Kleinfeldstraße meldeten am Sonntagmittag gegen 13.45 Uhr einen aktivierten Brandmelder. Die örtliche Feuerwehr rückte mit vier Löschfahrzeugen und 22 Mann zu der Örtlichkeit aus. Es war Qualm feststellbar weshalb das Haus vorübergehend evakuiert wurde. Bei der betroffenen Wohnung war niemand da, weshalb diese von der Feuerwehr geöffnet wurde. Letzlich wurde in der Küche eingebranntes Essen auf dem Herd festgestellt. Augenscheinlich wurde dieses vor dem Verlassen der Wohnung auf dem eingeschaltetem Herd vergessen. Das Haus wurde belüftet.

Schorndorf: Unfallflucht

In der Werderstraße ereignete sich zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß dort gegen einen geparkten Pkw Citroen. Danach flüchtete er und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen wird nun von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Murrhardt: Schüsse mit Schreckschusswaffe

In der Berliner Straße wurde am Samstagabend gegen 18 Uhr von Anwohnern Schüsse wahrgenommen, die augenscheinlich anlässlich einer türkischen Hochzeitsfeier abgefeuert wurden. Die Polizei konnte das von den Zeugen beschriebene Fahrzeug in Murrhardt fahrenderweise und in Begleitung weiterer Autos im Konvoi feststellen und kontrollieren. Im Kofferraum dieses Fahrzeugs wurde auch eine Schreckschusswaffe und dazugehörige Munition festgestellt. Die Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt. Dem 21-jährigen Tatverdächtigen droht nun wegen des Vorfalls eine Anzeige. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

