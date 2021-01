Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diebstahl einer Rüttelplatte in Wagenfeld - Treckerreifen in Varrel (Sulingen) entwendet - Unfall mit Verletzten in Asendorf-Graue ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Heute Morgen gegen 08.05 Uhr befuhr ein Unbekannter mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Mühlenstraße. Er überholte einen vor ihm fahrenden Pkw (möglicher Zeuge) und streifte beim Wiedereinscheren den entgegenkommenden Pkw VW-Golf eines 21-Jährigen. Bei dem Verkehrsunfall wurden die Außenspiegel des Verursachers und am Pkw des 21-Jährigen beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt ohne zu Zögern fort. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den überholten Pkw-Fahrer, sich unter der Tel. 05441 / 9710, bei der Polizei Diepholz zu melden.

Wagenfeld - Diebstahl

In der Zeit von Montag, 16:15 Uhr, bis Mittwoch,14:00 Uhr, haben Unbekannte von einer Baustelle an der Oppenweher Straße (Höhe: Einmündung Auf der Welge) eine Rüttelplatte entwendet. Da der Tatort unmittelbar an der L 347 (Oppenweher Straße) liegt müssen der oder die Täter ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger für den Abtransport benutzt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Zeitraum an der Baustelle etwas beobachtet haben, sich unter der Tel. 05444 / 980100 bei der Polizei Wagenfeld zu melden.

Varrel (bei Sulingen) - Diebstahl

In der Zeit von Montag bis Mittwoch dieser Woche gelangten Unbekannte durch einen Zaun auf ein Firmengeländer eines Landmaschinenunternehmens in der Schäkeler Straße. Hier brachen sie einen Container auf und entwendeten daraus 12 neue Treckerreifen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20000 Euro. Die Reifen müssen mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger abtransportiert worden sein. Daher bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Tel. 04271 / 9490 bei der Polizei Sulingen zu melden.

Stuhr - Rinder entlaufen

Am Mittwochabend gegen 20:55 Uhr wurden der Polizei mehrere freilaufende Galloway-Rinder in der Fanger Straße in Heiligenrode gemeldet. Vor Ort konnte die Polizeistreife ein freilaufendes Tier feststellen, welches sich außen am Zaun der Weide aufhielt. Der verantwortliche Landwirt war ebenfalls bei den Tieren und konnte das entlaufene Tier wieder einfangen und zu seiner Herde zurückbringen.

Stuhr - Küchenbrand

Mittwochabend gegen 17:20 Uhr wurde über die Rettungsleistelle ein Küchenbrand in einem Mehrparteienhaus in der Brandenburger Straße in Stuhr gemeldet. Vor Ort konnte die Feuerwehr angebranntes Essen auf dem Herd als Ursache feststellen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Bassum-Groß Ringmar - Verkehrsunfall

Am Mittwoch-Nachmittag ist es gegen 15:20 Uhr im Ortsgebiet Bassum / Groß Ringmar zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Transporter gekommen. Ein 55-jähriger LKW-Fahrer hatte einen von rechts kommenden Transporter eines 48-jährigen Fahrers übersehen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Die Schadenshöhe wird auf ca. 11000 Euro geschätzt.

Asendorf-Graue - Verkehrsunfall

Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer aus Schweringen hat am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr beim Anfahren mit seinem Mercedes an der Kreuzung Siedenburger Straße / Bundesstraße 6 den LKW eines 69-jährigen Fahrers aus Hämelhausen übersehen, der mit seinem LKW auf der Bundesstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem LKW und dem Mercedes, bei dem der 81-Jährige leicht verletzt wurde. Am LKW und am PKW entstand Sachschaden, der seitens der Polizei auf ca. 6000 Euro geschätzt wird.

