Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sattelzug auf der B 51 in Bassum verunglückt

Vollsperrung - Unfallfluchten in Sulingen und Bassum ---

Diepholz (ots)

Bassum-Döhren - LKW mit Anhänger verunglückt

Ein 63-jähriger LKW-Fahrer aus dem Kreis Bielefeld ist in der Nacht zu Mittwoch um ca. 4.15 Uhr mit seinem Sattelzug auf der B 51 in Höhe der Ortschaft Döhren nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Sattelzug war mit Getränkekisten beladen; die Bergungsarbeiten finden durch eine Spezialfirma am heuten Tage statt. Der Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt; der entstandene Sachschaden ist noch nicht absehbar. Die B 51 ist nach dem Unfall und für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Hier kommt es zeitweise zu Behinderungen. Die Bergungsarbeiten werden sich noch bis in den Nachmittag hinziehen.

Bassum-Kastendiek - Verkehrsunfallflucht

Ein 50-jähriger LKW-Fahrer aus Bünde ist am Dienstag um 12.40 Uhr in der Ortschaft Kastendiek auf der B 51 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat den unbefestigten Seitenstreifen erheblich aufgewühlt. Zudem beschädigte er noch ein Verkehrsschild und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der sofort die Polizei informierte, kann die Straßenmeisterei den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro an den Verursacher weiterreichen.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstand bei einer Unfallflucht, die am gestrigen Dienstag bei der Polizei in Sulingen angezeigt wurde. Auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Papenheide in Sulingen, gegenüber einem Fahrradgeschäft, wurde zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 10:15 Uhr ein schwarzer Opel Corsa im Heckbereich beschädigt. Der unbekannte Verursacher wird nun von der Polizei gesucht, es wird wegen Fahrerflucht ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können. Telefon 04271/9490.

Weyhe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstagabend um 18 Uhr meldete ein Tankstellenmitarbeiter einen auffälligen Alkoholgeruch bei einem Kunden, welcher in der Tankstelle alkoholische Getränke gekauft habe und anschließend mit seinem Pkw weggefahren sei. Der 54-jährige Fahrer konnte in Erichshof kurz vor seiner Wohnanschrift angehalten und überprüft werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell