POL-DH: --- Ladendieb flüchtet in Sulingen - Kind ungesichert in Pkw in Barnstorf - Fahrzeug bleibt an Unterführung in Twistringen hängen

Diepholz (ots)

Barnstorf - Kind ungesichert im Pkw

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag gegen 11.30 Uhr in Barnstorf entdeckten die Polizisten ein ungesichertes Kleinkind in einem Pkw. Der 33-jährige Fahrer eines VW-Golf wurde in der Bahnhofstraße von der Polizei angehalten. Auf der Rückbank seines Pkw schlief, ohne jegliche Sicherung, ein 20 Monate altes Kind. Ohne eine altersgerechte Sicherung des Kindes im Pkw wurde dem 33-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren erwartet den 33-Jährigen jetzt ein Bußgeld. Zu guter Letzt wurde dem Fahrer sein unverantwortliches Verhalten noch einmal eindringlich erläutert.

Sulingen - Versuchter Räuberischer Diebstahl

Am Montag gegen 14:35 Uhr versuchte ein bislang Unbekannter aus dem REWE Verbraucher Markt in Sulingen, Berliner Straße, alkoholische Getränke und Elektronikzubehör zu entwenden. Er verstaute die Ware in seinem Rucksack und verließ den Markt ohne sie zu bezahlen. Der Täter wurde dabei beobachtet und außerhalb des Marktes von zwei Mitarbeitern auf den Diebstahl angesprochen und festgehalten. Der Unbekannte schlug einem der Mitarbeiter gegen den Kopf, riss sich los und flüchtete ohne das Diebesgut mit seinem Fahrrad. Der Täter soll mit ca. 195 cm auffällig groß gewesen sein. Das scheinbare Alter wird auf 43 Jahre geschätzt. Der Täter sprach nur gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Dialekt. Er war mit einer weißen Hose, beigen Jacke, schwarzen Wollmütze und schwarzen Handschuhen bekleidet und trug eine Mund-Nasen Bedeckung. Der Rucksack mit dem Diebesgut wurde von der Polizei sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen. (Foto vom Rucksack im Presseportal)

Weyhe - Diebstahl aus Rohbau

Am vergangenen Wochenende verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unberechtigt Zutritt zu einem Baustellengelände am Bahnhofsplatz in Kirchweyhe. Dort werden diverse Kabel entwendet, welche teilweise auf Kabeltrommeln zusammengewickelt waren. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421/8066-0, entgegen.

Twistringen - Unterführung beschädigt

Ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Großenkneten ist am Montag in der Nacht um 03.25 Uhr mit der Unterkante der Brücke an der Unterführung der Sulinger Straße in Richtung Scharrendorf kollidiert. Der VW Kombi samt Anhänger mit der darauf befindlichen Hebebühne sowie ein Verkehrszeichen an der Brücke wurden beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 5500 Euro. Ob die Brücke durch den Zusammenstoß auch beschädigt wurde, wird noch von einem Gutachter überprüft.

Twistringen und Syke-Barrien - Unter Drogeneinfluß

Montagabend gegen 17.20 Uhr wurde in Ellinghausen ein 33-jähriger Twistringer kontrolliert, der sein Kraftfahrzeug unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln geführt hat. Montagnacht gegen 23.30 Uhr wurde dann in Syke, Barrier Straße, ein 30-jähriger Nordwohlder kontrolliert, der sein Kraftfahrzeug offensichtlich unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln geführt hat. Durchgeführte Drogenvortests verliefen positiv. Nachdem die Fahrer eine Blutprobe abgegeben hatten, wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt ein Strafverfahren angekündigt.

