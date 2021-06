Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gefährliche Fahrmanöver - Zeugen gesucht, Tätliche Auseinandersetzung, Polizeiliche Maßnahmen gestört, Mit Flasche geschlagen und Geld entwendet, Sonstiges

Aalen (ots)

Hüttlingen: Radfahrer bei Sturz verletzt

Nach einem Sturz musste ein 60 Jahre alter Radfahrer am Sonntagabend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 21.10 Uhr befuhr der Radler die Goldshöfer Straße bergabwärts, wo er aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall kam. Am Fahrrad des 60-Jährigen entstand Sachschaden von rund 100 Euro.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 11.000 Euro Schaden

An der Einmündung Urbanstraße / Karlstraße missachtete ein 65-jähriger Renault-Fahrer am Sonntagnachmittag gegen 17.15 Uhr die Vorfahrt eines 26 Jahre alten BMW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Abtsgmünd: Unfall beim Überholen

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 57-Jähriger am Sonntagmittag verursachte. Gegen 13.20 Uhr überholte er mit seinem Pkw Kia auf der Kreisstraße 3327 die Harley-Davidson eines 55-Jährigen. Da er nicht genügend Seitenabstand einhielt, streifte er das Motorrad. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Gefährliche Fahrmanöver - Zeugen gesucht

Am Samstagnachmittag erstattete ein 22-Jähriger Anzeige gegen einen 26-Jährigen, nachdem dieser ihn wohl mehrfach im Straßenverkehr gefährdet hatte. Den Angaben des 22-Jährigen zufolge befuhr er gegen 16 Uhr die Friedrichstraße in Richtung Stuttgarter Straße, als der 26-Jährige mit seinem Pkw BMW vor der Ampel wendete. Hierbei mussten mehrere Fahrzeuge abbremsen und ausweichen um eine Kollision zu vermeiden. Anschließend fuhr der 26-Jährige dem 22-Jährigen hinterher, wobei er mehrfach die Lichthupe betätigte und sehr dicht auffuhr. Danach fuhr er auf einem Parkstreifen neben dem 22-Jährigen her und beleidigte diesen lautstark; per Handzeichen gab er diesem außerdem zu verstehen, dass er ihm folgen soll. Im Kreisverkehr fuhr der 22-Jährige in Richtung Obere Bahnstraße davon, woraufhin der 26-Jährige versuchte, im Kreisel zu wenden um ihm wiederum zu folgen. Im weiteren Verlauf kam der 26-Jährige dem 22-Jährigen dann in der Julius-Bausch-Straße wieder entgegen, wobei er mit seinem Fahrzeug auf dessen Fahrspur wechselte. Nur durch das Ausweichen des 22-Jährigen konnte hier ein Zusammenstoß vermieden werden. Erst als der 22-Jährige in Richtung Polizeirevier Aalen fuhr, ließ der 26-Jährige von ihm ab und fuhr davon. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des 26-Jährigen gefährdet wurden, sich unter Tel.: 07361/5240 zu melden.

Lauchheim-Hülen: Radfahrer übersehen

Um seinen Kleinbus zu wenden, fuhr ein 42-Jähriger am Sonntagmittag kurz vor 12 Uhr in einen Waldweg zwischen Westerhofen und Lauchheim-Hülen. Als er anschließend wieder auf die Kreisstraße 3293 einfuhr, übersah er einen aus Richtung Hülen heranfahrenden Radfahrer. Obwohl dieser noch stark abbremste, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 51-jährige Radfahrer wurde von dem Kleinbus erfasst. Er überschlug sich vorwärts und kam anschließend im Straßengraben zu liegen. Der Radfahrer wurde bei dem Sturz verletzt; er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Aalen: Tätliche Auseinandersetzung

Auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses in der Fackelbrückenstraße kam es am Samstagabend gegen 23.15 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf offenbar auch ein Messer eingesetzt wurde. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, nachdem ca. 8 Personen aneinandergeraten waren. Beamte des Aalener Polizeireviers stellten vor Ort mehrere Personen fest, von denen zwei verletzt waren. Beide verweigerten eine ärztliche Behandlung und machten den Beamten gegenüber keinerlei Angaben. Lautstark gaben sie an, die Sache selbst regeln zu wollen. Entsprechende Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Aalen aufgenommen. Ein blutverschmiertes Messer, das wohl bei der Auseinandersetzung zum Einsatz gekommen war, konnte gegen 00.45 Uhr im Fahrzeug einer 22-Jährigen aufgefunden werden. Der Pkw wurde von Polizeibeamten auf einem Schotterweg in der Gartenstraße fahrend festgestellt und angehalten. Während der Kontrolle der 22 Jahre alten Fahrerin kam der Verdacht auf, dass diese unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Nachdem ein entsprechender Vortest positiv verlief, musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen; ihr Führerschein wurde einbehalten. Ehe sie von der Polizei angehalten wurde, hatte sie mit ihrem Fahrzeug eine Parkbank gestreift, weshalb gegen sie unter anderem auch eine Anzeige wegen Unfallflucht vorgelegt wird.

Heubach: 30-Jährige fuhr deutlich zu schnell

Im Rahmen einer routinemäßigen Geschwindigkeitskontrolle stellten Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr einen Pkw BMW fest, der die Benzstraße innerorts mit sage und schreibe 73 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit befuhr. Die 30 Jahre alte Autofahrerin muss nun mit einem Bußgeld von mehreren hundert Euro, einem mehrmonatigem Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen.

Barthomolä: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der Zeit zwischen Samstagnachmittag 17 Uhr und Sonntagmittag 12.45 Uhr einen Pkw Opel, der in der Straße Im Schopf abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Von der Straße abgekommen

Mit seinem Pkw Audi kam ein 32-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Herlikofen und Hussenhofen von der Straße ab und fuhr gegen eine Hauswand. Der Unfallverursacher, bei dem deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, gab zunächst an, dass der Unfall durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Da der 32-Jährige einen Alkoholtest verweigerte, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Bei dem Unfall entstand an seinem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro. Da aus dem Pkw Betriebsstoffe ausliefen, rückten die Freiwilligen Feuerwehren Schwäbisch Gmünd und Hussenhofen mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an. Der 32-Jährige wurde vor Ort von einem Notarzt untersucht.

Ellwangen: Klein-LKW kommt von Fahrbahn ab

Am Sonntag um 21 Uhr befuhr ein 25-jähriger Lenker eines Klein-LKW den rechten Fahrstreifen der BAB7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Aalen/Westhausen und Ellwangen kam das Fahrzeug infolge Unachtsamkeit des Fahrers nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Aalen: 32-Jähriger stört polizeiliche Maßnahmen

Am Sonntag gegen 00:15 Uhr wurde die Polizei in den Bereich des ZOB gerufen, nachdem es dort zwischen zwei Personen zu Streitigkeiten kam. Während der Aufnahme des Sachverhalts wurden die Beamten immer wieder von einem 32-jährigen Mann, der an der Auseinandersetzung nicht beteiligt war, gestört. Nachdem er die polizeilichen Maßnahmen erheblich störte, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen, welchem er nicht nachkam. Auch nachdem dem Mann mehrfach der Gewahrsam angedroht wurde, hörte er nicht auf, die polizeilichen Maßnahmen erheblich zu stören. Letztendlich wurde der erheblich betrunkene Mann vorläufig festgenommen und zum Dienstfahrzeug verbracht. Hiergegen wehrte er sich, so dass die beiden Polizeibeamten leicht verletzt wurden. Nachdem er in die Gewahrsamseinrichtung verbracht wurde, teilte er mit, dass es ihm gesundheitlich sehr schlecht gehen wurde, woraufhin ein Arzt verständigt wurde. Dieser entschloss sich dazu den Mann in ein Krankenhaus zu überstellen. Die Polizeibeamten wurden von dem Mann bei der Verbringung zum Rettungswagen noch mehrfach beleidigt.

Aalen: Mit Flasche geschlagen und Geld entwendet

Am Samstag um kurz nach 21:30 Uhr wurde die Polizei in Aalen darüber informiert, dass es in einem Einkaufszentrum in der Julius-Bausch-Straße zu Streitigkeiten kam, in dessen Verlauf ein 19-Jähriger von einem ihm bekannten Mann mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen wurde. Weiterhin gab der 19-Jährige an, dass ihm von dem Mann auch noch mehrere hundert Euro entwendet worden seien. Die polizeilichen Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 07361 / 5800 zu melden.

Aalen: Farbschmierereien

Am Samstag fand in einer Gaststätte in der Dorfstraße in Hofen eine Veranstaltung statt, bei welcher ein OB-Kandidat zu einem Bürgerdialog einlud. Im Vorfeld dieser Veranstaltung kam es, zwischen 1 Uhr und 7:10 Uhr, zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien auf der Hauswand der Gaststätte. Hinwiese auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

