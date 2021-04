Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher stahlen Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Schmuck in noch unbekanntem Wert stahlen Einbrecher am Mittwochnachmittag aus einer Wohnung in der Südweststadt. Eine 81-Jährige hielt sich zunächst auf dem Balkon ihrer Wohnung in der Graf-Rhena-Straße auf. Als sie gegen 15.30 Uhr zurück in die Wohnung ging fiel ihr eine Person auf, die durch die offenstehende Wohnungstüre flüchtete. Sie stellte dann fest, dass eine Schmuckschatulle fehlte und eine weitere Schatulle im Schlafzimmer geöffnet und durchsucht worden war. Einige Zeit später bemerkte sie, dass einige ihrer Schmuckstücke vor ihrem Balkon lagen. Diese müssen der oder die Täter auf der Flucht verloren haben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen die in den Nachmittagsstunden im Bereich der Graf-Rhena-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

