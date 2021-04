Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Hoher Sachschaden nach Einbruchsversuch

Karlsruhe (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Zeit von Dienstag 11 Uhr, bis Mittwoch 09:15 Uhr in einem Parkhaus in der Zähringerstraße in Karlsruhe. Dabei richteten die Eindringlinge einen Sachschaden von rund 15.000 Euro an.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter durch den Parkhauseingang in das Treppenhaus und vermutlich mit dem Fahrstuhl auf die Parkebene neun. Hier schlugen sie mit brachialer Gewalt die momentan verschlossene Glastür ein. Im Anschluss hebelten sie eine auf dem Parkdeck befindliche Holzhütte auf und nahmen das dort aufgefundene Werkzeug an sich. In der Folge gingen die Diebe auf das darüber liegende Parkdeck und schlugen auch hier die verschlossene Zugangstür ein. Im Anschluss versuchten sie mithilfe der zuvor entwendeten Werkzeuge einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Da die Täter hierbei an ihrem Vorhaben scheiterten, verließen sie vermutlich über das Treppenhaus das Parkhaus bislang unerkannt.

Zeugen hierzu werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721/666 3311 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell