Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bad Nenndorf (ots)

(Obe) Am Sonntag den 14.03.2021 gegen 14:00 Uhr konnte ein 21-Jähriger, Nenndorfer Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf der Hauptstraße durch die Polizei kontrolliert werden, welcher nach derzeitigem Ermittlungsstand unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und somit nicht geeignet war am Straßenverkehr teilzunehmen. Im Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrzeugführer, ein Jugendlicher und ein Heranwachsender Freund des nun Beschuldigten Fahrzeugführers. In einem Rucksack auf der Rückbank des Pkw konnte Marihuana, sowie Utensilien zum Konsum aufgefunden werden, sodass nun ein weiteres Verfahren auf die Beteiligten zukommt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell