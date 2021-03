Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Festgefahrener Pkw verursacht Beschädigungen in Waltringhausen

Waltringhausen (ots)

(Obe) Am Samstag den 13.03.2021 gegen 09:00 Uhr befährt ein auswärtiger 41-Jähriger mit seinem Pkw aus unbekannten Gründen die Feldwege nahe dem EDEKA-Markt in der Piepmühle in Waltringhausen. Anstatt vor Ort zu Wenden als er seinen Irrtum bemerkt, versucht er zu einer befestigten Straße zurück zu gelangen. Dies misslingt ihm, sodass er schlussendlich seinen Pkw auf den Wegen festfährt und nur noch mit Hilfe eines Abschleppdienstes den Weg auf befahrbare Strecken zurückfindet. Dabei wird eine bereits morsche Holzlatte beschädigt.

