Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfahrt im Hagener Norden - Auto nicht versichert

HagenHagen (ots)

Am Mittwoch, 25.11.2020, überwachte der Verkehrsdienst der Hagener Polizei gegen 13:15 Uhr die Dortmunder Straße auf Höhe der Batheyer Straße. Dort fiel ihnen ein Mann in einem VW auf, der ein STOP-Schild missachtete. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Der 30-Jährige verhielt sich auffällig und gab auf Nachfrage zunächst an, dass sein letzter Drogenkonsum schon weit zurückliege. Die Polizisten hakten nach. Daraufhin gab der Mann zu, vor einigen Wochen Marihuana geraucht zu haben. Ein Drogentest verlief mit entsprechendem Ergebnis kurz darauf positiv. Die Beamten nahmen den Hagener für eine Blutprobe mit zur Wache. Den VW entstempelten sie, da dieser keinen Versicherungsschutz besaß. Es wurden mehrere Anzeigen gegen den 30-Jährigen vorgelegt. (sh)

