Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Weitere Scheunen-Aufbrüche bei Borgentreich

Borgentreich (ots)

Nachdem am Sonntag, 7. Juni, bereits ein Scheunenaufbruch an der Lehmtorstraße bei Borgentreich gemeldet wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/4616065), gingen bei der Polizei Höxter weitere Anzeigen zu versuchten und erfolgreichen Scheunenaufbrüchen rund um Borgentreich ein.

Unbekannte brachen am Sonntag, 7. Juni, eine Scheune an der L763 kurz vor Borgentreich auf. Entwendet wurde anscheinend nichts. Der mögliche Tatzeitraum liegt zwischen 1.12 Uhr und 1.18 Uhr.

An der Straße "Am Maihof" bei Borgentreich wurde das Tor einer Scheune aufgebrochen, gestohlen wurde daraus ein tragbarer Feuerlöscher. Außerdem wurde auf dem Grundstück ein Baum beschädigt, offenbar durch eine Axt. An einer anderen Scheune ebenfalls in der Straße "Am Maihof" wurde mit einer Axt die Wellblechwand einer Scheune durchschlagen, anscheinend aber nichts gestohlen. An einer weiteren Scheune "Am Maihof" wurde das Vorhängeschloss zerstört, aber anscheinend keine Beute gemacht. An einer vierten Scheune "Am Maihof" wurde ebenfalls das Vorhängeschloss zerstört, gestohlen wurde eine Sense.

Der Zeitraum für diese Einbrüche liegt zwischen Samstag, 6. Juni, 16 Uhr bis Sonntag, 7. Juni, um 9 Uhr. In allen Fällen hofft die Polizei auf Hinweise durch mögliche Zeugen, sie sollten sich mit der Polizei in Warburg unter Telefon 05641/78800 in Verbindung setzen. /nig

