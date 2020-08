Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auf regennasser Straße: Auto rutscht in Graben

Lübbecke (ots)

Am Samstagmorgen wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Autofahrerin gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen war die 56-jährige Stemwederin gegen 10.45 Uhr aus Richtung Stockhausen kommend nach Alswede hin auf der Straße "Am Esch" unterwegs gewesen. Als die Stemwederin in den Kurvenbereich mit dem Horstweg einfuhr und ihr Auto dem Straßenverlauf folgend nach rechts lenkte, brach dessen Heck auf der regennassen Fahrbahn aus. Dadurch geriet der PKW ins Schleudern und rutschte in einen Entwässerungsgraben. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, brachten die Fahrerin ins Lübbecker Krankenhaus. Den Opel schleppte man ab. Während der Unfallaufnahme musste die Örtlichkeit für etwa eine Stunde vollgesperrt werden.

