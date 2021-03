Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Lauenau an der Kirchstraße

Lauenau (ots)

(Obe) Am Samstag den 13.03.2021 kam es in der Zeit zwischen 10:30 und 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 30-jährige, Lauenauer Geschädigte hatte seinen Pkw am Straßenrand in der Kirchstraße abgeparkt und musste bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug feststellen, dass dieses an der hinteren Stoßstange durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hatte sich zwischenzeitlich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können und den Vorfall bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell