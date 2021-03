Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs und unter Alkohol- und Drogeneinfluss verunfallt

Rinteln (ots)

(svk)Am Freitagabend, gegen 23:32 Uhr wird eine Verkehrsteilnehmerin auf einen verunfallten Pkw am Fahrbahnrand der Mindener Straße in 31737 Rinteln aufmerksam. Sie meldet ihre Feststellungen der örtlichen Polizeibehörde in Rinteln. Die daraufhin eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung kann umgehend ermitteln, dass sich die verursachende Fahrzeugführerin oder der verursachende Fahrzeugführer nicht mehr am Unfallort befindet. Augenscheinlich ist der unfallbeteiligte VW Polo auf der Mindener Straße aus Richtung Todenmann kommend ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, dort mit einem Baum kollidiert und ins Schleudern geraten, bis er durch einen Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne am Fahrbahnrand gestoppt wurde. Nach ersten Befragungen der anwesenden Zeugen und einer umgehend durchgeführten Nahbereichsfahndung können zwei männliche Personen im Alter von 15 und 16 Jahren im Nahbereich angetroffen werden, denen eine Unfallbeteiligung zuzuordnen ist. Beide stehen augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol -und Drogen. Daher sind entsprechende Blutproben entnommen worden. Weiterhin sind beide nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und der unbefugten Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeuges. Die Auswertung einer durchgeführten Spurensuche -und Sicherung sowie weitere Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem verursachenden Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, die Polizei in Rinteln unter 05751-9545-0 zu kontaktieren.

