Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht

Steyerberg (ots)

(loh.) Am Freitag, dem 12.03.2021 wurde auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Steyerberg in der Zeit von 09:30 bis 10:45 Uhr ein dort geparkter blauer Pkw VW Golf beschädigt. Nach ihrem Einkauf stellte die Fahrzeugbesitzerin fest, dass das Glas des vorderen rechten Scheinwerfers zerbrochen war. Vom Verursacher fehlt bisher jede Spur.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell