Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drogenfund

Bückeburg (ots)

(ma)

Weil Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bückeburger Trompeterstraße aus der Wohnung eines Mieters aufdringlichen Marihuanageruch wahrnehmen konnten, sind Beamte der Polizei Bückeburg gestern um 13.00 Uhr erschienen, um dem Hinweis nachzugehen.

Nach einer positiven Geruchsprobe traten die Beamten mit dem verantwortlichen Wohnungsmieter in Kontakt, der den Beamten den Zutritt in die Wohnung verweigerte.

Die Staatsanwaltschaft Bückeburg regte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die betreffende Wohnung beim Amtsgericht Bückeburg an.

Ein Amtsrichter ordnete die Durchsuchung der Wohnung des 19jährigen Mieters an, in der die Beamten Marihuana in einer nicht geringen Menge und andere tatrelevante Beweismittel beschlagnahmten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell