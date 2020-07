Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Diebstahl aus PKW/ Täter schlägt Scheibe ein

Rees-Mehr (ots)

Ein unbekannter Täter schlug in der Nacht auf Dienstag (07. Juli 2020) die Scheibe der Beifahrertür an einem Ford Mondeo ein und durchsuchte das Auto. Der Ford stand am Fahrbahnrand der Straße Op de Geest. Ob die Täter etwas gestohlen haben, wird derzeit noch ermittelt. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell