POL-PDNR: Herdorf- Parkendes Fahrzeug und Mauer beschädigt; Fahrer flüchtet zunächst

Am 01.12.2020, gegen 04.30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrzeugführer die Straße "Glockenfeld" im Stadtgebiet von Herdorf. Im Verlauf der Strecke kollidierte der Fahrer mit einem geparkten Pkw und stieß gegen ein Mauer. Danach entfernte sich der Mann zunächst von der Unfallörtlichkeit. Kurze Zeit später meldete sich der Unfallverursacher. Sein erheblich beschädigter Pkw war nicht mehr fahrbereit liegengeblieben und musste abgeschleppt werden. Am geparkten Pkw sowie an der Mauer entstanden erhebliche Schäden; der Gesamtsachschaden steht noch nicht fest. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

