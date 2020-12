Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rosenheim- Vandalismus an der Kindertagesstätte und am Bürgerhaus

RosenheimRosenheim (ots)

In der Nacht zum 30.11.2020 kam es im Ortsbereich von Rosenheim/Ww. zu Vandalismus an der Kindertagesstätte St.Jakobus und am Bürgerhaus. Die bisher unbekannten Täter beschädigten an der Kita die Lichterkette eines Weihnachtsbaumes, diverse Blumentöpfe und Dekorationsmittel im Außenbereich. Eine Gartenbank wurde auf das Dach des Gerätehauses gehievt. Auch am Bürgerhaus konnte der Ortsbürgermeister Schäden feststellen. Hier wurde ein Strahler gewaltsam aus der Wand gerissen sowie der Glasschirm einer Außenleuchte und deren Leuchtmittel zertrümmert. Die Aufnahme mehrerer Strafanzeigen erfolgte durch den Polizeibezirksdienst Gebhardshain. Der Gesamtschaden konnte noch nicht abschließend beziffert werden. Zeugen oder Hinweisgeber können sich direkt beim Polizeibezirksdienst in Gebhardshain oder bei der PI Betzdorf melden.

