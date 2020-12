Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel

BetzdorfBetzdorf (ots)

Am 30.11.2020, gegen 16:00 Uhr fuhr ein 80-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Pkw Audi aus der Betzdorfer Innenstadt kommend in Richtung Barbaratunnel. Ein ebenfalls 80-jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem VW Jetta aus der Decizer Straße kommend in den Barbaratunnel. Hier kollidierte er beim Fahrstreifenwechsel mit dem Pkw des anderen Seniors. Es entstand Sachschaden von ca. 1500EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell