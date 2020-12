Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: - PRESSEERSTMELDUNG - Vollbrand eines Fachwerkhaus mit Scheune in Altenbrendebach (Wissen)

Wissen - AltenbrendebachWissen - Altenbrendebach (ots)

In der Ortsmitte von Altenbrendebach ist es zu einem Brand einer Scheune gekommen. Das Feuer hat auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus (Fachwerkhaus) übergegriffen. Das Wohnhaus steht mittlerweile ebenfalls in Vollbrand. Nach ersten Angaben der Feuerwehr ist das Wohnhaus nicht mehr zu retten. Personen sind nach bisherigen Stand der Ermittlungen nicht zu Schaden gekommen. Die 4 Bewohner konnten das Wohnhaus selbständig und unverletzt verlassen. Die Löscharbeiten dauern an. Angaben zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache können zurzeit noch nicht gemacht werden.

