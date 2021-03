Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Illegale Müllentsorgung zwischen Schützenhaus und Forsthaus Lauenau

Lauenau (ots)

(Obe) Am Sonntag 14.03.2021 gegen 09:15 Uhr wird der Polizei ein Kühlschrank mitgeteilt, welcher offensichtlich unerlaubt entsorgt wurde. Der Kühlschrank wurde in Lauenau, Blumenhäger Straße, zwischen Schützenhaus und Forsthaus illegalerweise am Wegesrand abgeladen. Besonderes Unverständnis ruft die Aktion hervor, da Haushaltsgroßgeräte wie Kühlschränke, für Privatpersonen in Schaumburg kostenlos entsorgt und sogar kostenfrei abgeholt werden können. Der nicht sachgemäße Umgang mit dem Abfall zieht nun eine Strafanzeige nach sich. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

