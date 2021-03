Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kennzeichendiebstahl in Hohnhorst

Hohnhorst (ots)

(Obe) In der Zeit von Samstag auf Sonntag wurden in Hohnhorst im Bereich der Hauptstraße an zwei geparkten Pkw jeweils das hintere Kennzeichenschild entwendet. Die Tat ereignete sich mutmaßlich in der Nacht vom 13. auf den 14.03.2021. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell