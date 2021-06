Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen - Fahrräder entwendet - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Neresheim: Werbeschild beschädigt

Am Marienplatz wurde zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr, ein Werbeschild aus der Verankerung gerissen und neben dem eigentlichen Standort abgelegt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 / 919001 entgegen.

Neresheim: Kunstwerk beschädigt

Zwischen Freitagabend, 19:45 Uhr und Samstagmorgen, 6 Uhr, wurde im Stadtgarten eine dort ausgestellte Kunstfigur komplett beschädigt, indem diese umgeworfen wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Auch in dieser Angelegenheit bittet der Polizeiposten Neresheim um sachdienliche Hinweise. Tel.: 07326 / 919001

Unterschneidheim: Fahrräder entwendet

Am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr wurden aus einer geöffneten Garage in der Straße Ziegelhütte zwei Jugendfahrräder entwendet. Hierbei handelte es sich um ein Fahrrad der Marke Ghost Kato und um ein Ghost Lanao im Gesamtwert von etwa 1100 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Räder nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964 / 330001 entgegen.

Schechingen: Unfallflucht

Bereits am vergangenen Donnerstag gegen 8:30 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Kronenstraße, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand. Ein bislang unbekannter Fahrer eines PKW mit Anhänger fuhr rückwärts aus der Hohenstadter Straße auf die Kronenstraße ein und kollidierte dort mit dem PKW Audi eines 18-Jährigen, welcher die Kronenstraße in Richtung Obergröningen befuhr. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Gespanns unerlaubt von der Unfallstelle.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigungen

Zwischen Samstagabend, 21 Uhr und Sonntagmorgen, 6 Uhr, wurden im nördlichen Bereich des Berufsschulzentrums in der Heidenheimer Straße zwei Betonblockstufen brachial aus ihrer Position gewuchtet. Hierbei wurde auch mehrere Pflastersteine beschädigt und verschoben. Zudem wurde ein Schild samt Fundament herausgerissen und ein Fassadenblech beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 4000 Euro geschätzt.

Zudem öffneten bislang unbekannte Vandalen zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, die Kabine eines dort abgestellten Minibaggers, entnahmen daraus eine Dose Bauschaum und versprühten diese auf und in dem gesamten Bagger. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen erbittet der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490

Waldstetten: Pfosten herausgerissen

Zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Sonntagmorgen, 9 Uhr, wurden in der Dr.-Hofele-Straße entlang dem Fußweg zur Petershofgasse mehrere Pfosten eines Holzzauns herausgerissen und in die angrenzenden Gärten geworfen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454 entgegen.

Mutlangen: Defekt an Maschine löst Brand aus

Am Montag um kurz nach 5:30 Uhr wurde die Polizei sowie die Feuerwehren Mutlangen und Durlangen, die mit insgesamt 33 Einsatzkräften vor Ort kamen, zu einem Brand in einer Firma in der Bergstraße gerufen. Es stellte sich heraus, dass vermutlich aufgrund eines Defektes ein Brand an einer Maschine entstand, welcher allerdings durch Mitarbeiter und der Feuerwehr zwei Feuerlöscher gelöscht werden konnte. Es entstand lediglich ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Mutlangen: Betrunken verbotenen Weg gefahren

Am Sonntag gegen 16:30 Uhr wurde durch den kommunalen Ordnungsdienst der Lenker eines Renault Traffic angehalten, als dieser den durchfahrtsgesperrten Feldweg am Parkplatz Himmelstürmer befahren wollte. Nachdem der Fahrer sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugerufen. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Fahrers wurde durch die Beamten zudem deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb der Fahrer in ein Krankenhaus zur Blutentnahme verbracht wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell