POL-LB: Magstadt: Radfahrer schwer verletzt - Ersthelfer und Unfallzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber musste am Sonntag ein 25 Jahre alter Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 17:40 Uhr in der Nähe eines Hundesportvereins, der sich westlich der Bundesstraße 464 befindet, in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der junge Mann befuhr den abschüssigen Wirtschaftsweg "Erschel" vom Häckselplatz kommend in Richtung Magstadt. Dort verlor er nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte in der Folge. Der 25-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, erlitt hierbei schwere Verletzungen. An seinem Mountainbike entstand ein geringer Sachschaden. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, bittet Ersthelfer sowie Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich dringend zu melden.

