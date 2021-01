Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Versuchte Tötung in Barnstorf-Dreeke - Frau in Weyhe beim Walken angegriffen ---

Diepholz (ots)

Barnstorf-Dreeke - Versuchte Tötung

Bei einer versuchten Tötung wurde in der Nacht zum Donnerstag gegen 04.00 Uhr ein 23-Jähriger Mann lebensgefährlich verletzt. Der Tatverdächtige konnte im Nahbereich festgenommen werden.

Gegen 04.00 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zu einem Streit zwischen zwei Männern in Barnstorf, Dreeke, gerufen. Laut Anrufer soll ein Mann durch ein Messer schwer verletzt worden sein. Die Rettungskräfte fanden einen schwer verletzten 23-Jährigen in seiner Wohnung. Er erlitt mehrere Stichverletzungen im Brust- und Bauchbereich. Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für ihn besteht akute Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige, ein 26-jähriger Barnstorfer, war nach dem Streit zunächst geflüchtet, konnte aber von der Polizei im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat sind bislang noch nicht bekannt.

Weyhe - Frau angegriffen

Eine 61-jährige "Walkerin" wurde am Mittwoch zwischen 06.30 Uhr und 07.00 Uhr von einem unbekannten Mann angegriffen.

Die Frau war auf der Verlängerung des Moorwegs in Leeste walkend unterwegs, als ihr ein Mann entgegen kam. Da der Hund nicht angeleint war, sprach sie den Mann an, der aber ignorierte die Ansprache und ging an der Frau vorbei. Unmittelbar danach wurde die Walkerin, nach eigenen Angaben, von hinten angegriffen. Der Unbekannte griff ihr in den Nacken, zog sie an den Haaren und schleuderte sie zu Boden. Als sie sich wehrte, ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete. Die 61-Jährige beschreibt den Unbekannten als 25 bis 30 Jahre alt, 180 cm groß, untersetzt und südeuropäischem Aussehen. Der Mann soll lange gewellte Haare gehabt haben, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Zur Tatzeit trug er eine olivgrüne Bomberjacke und eine Jogginghose. Bei dem Hund soll es sich um einen Bullterrier, entweder schwarz/weiß oder braun/weiß, gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise zu der gesuchten Person geben können, sich unter Tel. 0421 / 80660 bei der Polizei Weyhe zu melden.

