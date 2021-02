Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teilweise mit Zeugenaufruf; Kaffeeautomat ausgeplündert

Reutlingen (ots)

Fußgänger angefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht unter Telefon 07121/942-3333 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstagnachmittag ein Fußgänger beim Reutlinger Hauptbahnhof angefahren und leicht verletzt worden ist. Der 20-Jährige überquerte gegen 17 Uhr die Bahnhofstraße am hinteren Ausgang des Bahnhofs auf Höhe der Taxistände. Hierbei wurde er von einem bislang unbekannten, etwa 50 Jahre alten Lenker eines grünen Pkw erfasst, der von der Silberburgstraße herkommend unterwegs war. Der Autofahrer hielt anschließend an, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Fußgängers und bot an, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Der 20-Jährige lehnte dies ab, worauf der Unbekannte, ohne seine Personalien zu hinterlassen, davonfuhr. Der Heranwachsende musste im Anschluss den Rettungsdienst zur Versorgung seiner Verletzungen zu Hilfe rufen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Da zum Zeitpunkt des Unfalls reger Personenverkehr vor dem Bahnhof herrschte, werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (ms)

Dettingen/ Erms (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben ist ein 46-Jähriger, nachdem er am Donnerstagabend mit seinem Fahrzeug von der K 6712 abgekommen war. Der Mann befuhr gegen 19.30 Uhr mit einem Toyota Yaris die Kreisstraße von Dettingen kommend in Richtung Neuhausen. Dabei sollen aus bislang unbekannter Ursache die Hinterräder des Wagens blockiert und der 46-Jährige anschließend die Handbremse gezogen haben. Der Yaris geriet in der Folge ins Schleudern, drehte sich und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er in einer Böschung zum Stehen kam. Am Pkw entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Der 46-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (rn)

Nürtingen (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer hat sich am Donnerstagvormittag in Oberensingen ereignet. Gegen 11.15 Uhr befuhr eine 82-Jährige mit ihrem VW Golf die Stuttgarter Straße stadtauswärts. An der Einmündung der Mühlgasse bog sie nach links ab. Aufgrund zweier Kinder, die die Mühlgasse auf der dortigen Fußgängerfurt überqueren wollten, bremste die Seniorin ihr Fahrzeug ab. In der Folge kam es zur Kollision mit einem auf der Stuttgarter Straße entgegenkommenden, 51 Jahre alten Motorradfahrer. Der Biker stürzte daraufhin von seiner Triumph und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Blechschaden beziffert die Polizei auf insgesamt rund 4.000 Euro. (mr)

Plochingen (ES): Kaffeeautomat ausgeplündert

Auf den Inhalt eines Kaffeeautomaten hatten es Unbekannte abgesehen, die am frühen Freitagmorgen in einen Gartenmarkt in der Filsallee eingebrochen sind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften sich die Einbrecher gegen 2.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Markt verschafft haben. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie auf den Kaffeeautomaten, den sie aufwuchteten und ausplünderten. Mit einem noch unbekannten Münzgeldbetrag machten sie sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt. (cw)

Tübingen (TÜ): Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag im Stadtteil Pfrondorf zugezogen. Der 60-Jährige war kurz nach zehn Uhr mit seinem Rennrad von einem landwirtschaftlichen Beiweg herkommend nach rechts auf die Blaihofstraße in Richtung Ortsmitte abgebogen. Im Anschluss fuhr er an mehreren am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbei. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel einer 81 Jahre alten Frau. Durch den Zusammenstoß mit dem Corsa wurde der Radler gegen einen geparkten Seat Leon gedrückt. Nach einer notärztlichen Versorgung musste er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Während der Unfallaufnahme, in die auch ein Gutachter eingeschaltet wurde, musste die Blaihofstraße für vier Stunden voll gesperrt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Balingen (ZAK): Pedelec-Fahrerin schwer gestürzt

Ein Fahrfehler ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Sturz einer Pedelec-Fahrerin am Freitagmorgen in der Balinger Straße. Die 37-Jährige war gegen 7.40 Uhr mit ihrem Rad auf der Balinger Straße in Richtung Balingen unterwegs. Beim Versuch, abzubremsen stürzte sie über den Lenker auf die Fahrbahn. Die Frau, die keinen Helm getragen hatte, wurde dabei so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

