Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Brand

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Mit Pkw überschlagen

Glücklicherweise ohne größere Blessuren hat eine Autofahrerin den ersten Erkenntnissen zufolge einen Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der B27 überstanden. Die 45 Jahre alte Frau befuhr gegen 12.30 Uhr mit ihrem Citroen Berlingo die Bundesstraße in Fahrtrichtung Tübingen. Auf Höhe Walddorf kam sie aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. An der Böschung überschlug sich der Citroen und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 45-Jährige, die sich selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte, wurde nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Citroen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Die Feuerwehr war vorsorglich ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Bundesstraße halbseitig gesperrt werden. (sm)

Engstingen-Kleinengstingen (RT): Brand eines Containers

Zum Brand eines Sanitärcontainers auf dem Gelände einer Recyclingfirma in der Daimlerstraße sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagnachmittag ausgerückt. Kurz nach 14.30 Uhr wurde von einem Zeugen zunächst Brandgeruch wahrgenommen und dann das Feuer in dem Container entdeckt. Den ersten Ermittlungen zufolge geriet aufgrund eines technischen Defekts der Wasserboiler in dem Sanitärcontainer in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. (sm)

Nürtingen (ES): Gegen Ampelmast geprallt

Zu Verkehrsbehinderungen ist es am Donnerstagmorgen nach einem Verkehrsunfall auf der B 297 zwischen Reudern und Nürtingen gekommen. Eine 22-Jährige war gegen sieben Uhr mit ihrem Opel Astra auf der Bundesstraße von Reudern herkommend unterwegs. Am Ortsbeginn Nürtingen kam sie mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte gegen den Mast der dortigen Ampelanlage. Dabei drehte sich ihr Wagen, bevor er entgegen der Fahrtrichtung im angrenzenden Straßengraben zum Stehen kam. Der Ampelmast stürzte auf die Fahrbahn und blockierte diese. Die leicht verletzte Unfallverursacherin wurde nachfolgend vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Der Opel, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte geregelt und einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (cw)

Esslingen (ES): Von der Sonne geblendet

Weil er von der Sonne geblendet wurde, hat ein 39-Jähriger am Donnerstagmorgen auf der Ulmer Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war gegen 8.40 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Ulmer Straße aus Richtung Stadtmitte herkommend unterwegs. Aufgrund der tiefstehenden Sonne, erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender 21-Jähriger mit seinem Mercedes verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringern musste. Ungebremst krachte der Opel ins Heck des Mercedes. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht notwendig. Am Opel des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro beziffert. (cw)

Burladingen (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert

Zum Glück nur leichte Verletzungen haben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen auf der L385 zwischen Stetten und Hörschwag erlitten. Kurz vor 7.30 Uhr befuhr eine 24-Jährige mit ihrem VW Golf die Landesstraße aus Hörschwag kommend in Richtung Stetten. In einer Rechtskurve kam sie aufgrund von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in eine Steilböschung und anschließend zurück auf die Fahrbahn. Hier prallte sie in den entgegenkommenden VW Golf Variant einer 19-Jährigen. Die Autofahrerinnen wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell