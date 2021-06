Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Taschendiebstahl

Am Freitag, den 28. Mai 2021, um 14.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Lindenstraße die Geldbörse eines 83-jährigen Mannes aus Dinklage. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (0 44 42) 80 84 60 entgegen.

Visbek - Vandalismus in Grundschule

In der Zeit zwischen Montag, dem 28. Mai 2021, 16.00 Uhr, und Montag, dem 31. Mai 2021, 07.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das Gebäude der Grundschule an der Vitusstraße ein und beschädigten dort mittels eines Steines eine Scheibe zum Betreuungsraum. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (0 44 45) 95 04 70 entgegen.

Damme - Diebstahl aus Hauptschule

In der Zeit zwischen Montag, dem 31. Mai 2021, 16.40 Uhr, und Dienstag, dem 01. Juni 2021, 09.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den Musikraum der Dammer Hauptschule ein und entwendeten dort diverses technisches Equipment, so u.a. eine Empfangsanlage, einen Verstärker, einen Equalizer und ein Mikrofon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Damme unter der Telefonnummer (0 54 91) 99 93 60 entgegen.

Damme - Brand einer Terrassen-Holzverkleidung

Am Dienstag, den 01. Juni 2021, kam es gegen 12.50 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Brandgeschehen: Aufgrund eines erhitzten Gasgrills geriet die unmittelbar dahinterliegende Holzverkleidung einer Terrasse in Brand. Das Feuer konnte durch den 61-jährigen Geschädigten mit eigenen Mitteln selbst gelöscht werden, sodass kein Gebäudeschaden entstand. Die Feuerwehr Damme erschien vorsorglich vor Ort. Auch zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes wurden durch die Rettungsleitstelle zur Brandörtlichkeit entsandt, waren aber nicht erforderlich.

Dinklage - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In der Zeit zwischen Sonntag, dem 30. Mai 2021, 18.00 Uhr, und Montag, dem 31. Mai 2021, 08.00 Uhr, lösten bislang unbekannte Täter in der Straße Zur Schmiede die fünf vorhandenen Radmuttern vom linken Vorderrad des PKW VW Touareg eines 44-jährigen Mannes aus Dinklage. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Dinklage unter der Telefonnummer (0 44 43) 97 74 90.

Lohne - Sachbeschädigung an Garagentor

Am Montag, den 31. Mai 2021, zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Garagentor in der Bahnhofstraße. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (0 44 42) 80 84 60.

Visbek - Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Am Dienstag, den 01. Juni 2021, 17.00 Uhr, kam es auf der Straße Norddöllen zu einem Verkehrsunfall: Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Hannover befuhr mit seinem Krad die Norddöller Straße von Astrup kommend in Fahrtrichtung Goldenstedt. Im Kurvenbereich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich leicht. Der Jugendliche wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 01. Juni 2021, kam es gegen 16.00 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 35-jährige Frau aus Vechta und ein 24-jähriger Mann aus Lohne befuhren in genannter Reihenfolge die Vechtaer Straße aus Bakum kommend in Fahrtrichtung Vechta. Im Verlauf der Strecke wollte die 35-Jährige nach rechts abbiegen, musste aber verkehrsbedingt halten. Diese Situation erkannte der 24-Jährige zu spät und fuhr auf den PKW der 35-Jährigen auf. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. An ihren PKWs entstand leichter Sachschaden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, dem 01. Juni 2021, kam es gegen 18.00 Uhr auf der Autobahn BAB 1 zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger die rechte Fahrbahnseite der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück. Kurz vor der Ausfahrt Lohne/Dinklage überholte er eine 29-jährige Fahrzeugführerin aus Holdorf, welche mit ihrem PKW auf die linke Fahrbahnseite befuhr. Im Zuge dieses Überholvorganges kam zu einer Berührung beider Fahrzeuge. Der LKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Beteiligten

Am Dienstag, den 01. Juni 2021, kam es um 16.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall: Ein 26-Jähriger aus Lembruch befuhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Steinfelder Straße in Fahrtrichtung Damme. Als ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus Krefeld auf die Steinfelder Straße aufbiegen wollte, konnte der 26-Jährige sein Fahrzeug nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den PKW des 55-Jährigen auf. Durch die Kollision wurden der 26-Jährige, der 55-Jährige sowie dessen 51-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 01. Juni 2021, kam es in der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 18.30 Uhr in der Dobbenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Einparken einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen PKW Audi Sportback. Hierdurch entstanden Kratz- bzw. Abriebspuren auf der Fahrerseite des PKW. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Bakum - schwerer Betriebsunfall

Am Dienstag, den 01. Juni 2021 kam es um 11.55 Uhr im Zerlegebereich eines fleischverarbeitenden Betriebes in der Harmer Straße zu einem schweren Betriebsunfall: Ein 46-jähriger Zerleger aus Höltinghausen wollte einen Strang mit Rinderinnereien von einem Fleischhaken ziehen, um diese zerteilen zu können. Hierbei hielt er ein Zerlegemesser in der Hand. Beim Herunterziehen des Strangs stach er sich versehentlich mit seinem Zerlegemesser selbst einige Zentimeter tief in den Bauch. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend einem Krankenhaus zugeführt. Zum gestrigen Zeitpunkt konnte akute Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Nach soeben erfolgter Rücksprache mit der Intensivstation des behandelnden Krankenhauses ist der schwer verletzte Mitarbeiter zwischenzeitlich außer Lebensgefahr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell