Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec-Bedienteils

Am Montag, 31. Mai 2021, zwischen 07.00 und 13.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem auf einem Betriebsgelände im Alten Emsteker Weg abgestellten Pedelec eines 61-jährigen Cloppenburgers ein Bedienteil der Firma Bosch Intuvia in schwarz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Garrel - versuchter Einbruch in Gaststätte

In der Zeit zwischen Montag, 31. Mai 2021, 15.30 Uhr, und Dienstag, 01. Juni 2021, 10.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter ein bodentiefes Fenster einer Gaststätte an der Straße Zum Strand gewaltsam zu öffnen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Entwendet wurde nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (0 44 74) 93 94 20 entgegen.

Emstek - versuchter Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Freitag, dem 28. Mai 2021, 20.00 Uhr, und Samstag, dem 29. Mai 15.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße Zur Poggenburg einzudringen. Dieser Versuch misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (0 44 73) 93 21 80 entgegen.

Emstek - gemeinschädliche Sachbeschädigung auf Spielplatz

In der Zeit zwischen Freitag, dem 28. Mai 2021, 00.00 Uhr, und Montag, den 31. Mai 2021, 12.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter ein Spielgerät des Spielplatzes in der Antoniusstraße mit schwarzer Farbe. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (0 44 73) 93 21 80 entgegen.

Essen OT Calhorn - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, den 31. Mai 2021, um 20.35 Uhr, wurde ein 32-jähriger Mann aus Essen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, als er mit seinem Kleinkraftrad den Calhorner Kirchweg befuhr. Im Zuge dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus waren an seinem Kleinkraftrad noch die Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2020 angebracht. Dem Führer des Kleinkraftrades wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, den 01. Juni 2021, gegen 15.15 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus Essen (Oldenburg) mit ca. 60 Stundenkilometern auf einem Kleinkraftrad die Löninger Straße, obwohl er lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, den 01. Juni 2021, gegen 17.25 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Löningen auf einem Kleinkraftrad die Dustfelder Straße, obwohl er lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Dienstag, den 01. Juni 2021, um 14.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße B213 zu einem Verkehrsunfall: Ein 42-jähriger Mann aus Buchholz in der Nordheide befuhr mit seinem PKW die B213 aus Löningen kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg. Beim Umfahren einer mobilen Baustelle kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 38-jährigen Fahrzeugführer aus Herzlake, welcher mit seinem PKW die B213 in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Cloppenburg - Diebstahl von ca. 50 hochwertigen Sommerblumen und Stauden

In der Nacht von Montag, den 31. Mai 2021, zu Dienstag, den 01. Juni 2021, wurden aus mehreren Sommergärten in der Cloppenburger Innenstadt ca. 50 Stk hochwertige Sommerblumen und Stauden gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

