Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Wieder 20 Anrufe von falschen Polizeibeamten, Polizei sucht Zeugen für zwei Verkehrsunfälle

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

StadeStade (ots)

1. Wieder 20 Anrufe von falschen Polizeibeamten

Am gestrigen Mittwoch wurden wieder mindestens 20 ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger in Buxtehude, Horneburg und im Alten Land von angeblichen Polizeibeamten angerufen. Die Unbekannten versuchten, die Angerufenen nach ihren persönlichen Lebensumständen und finanziellen Verhältnissen auszufragen. Angeblich waren in der Umgebung Straftäter festgenommen worden, in deren Unterlagen dann die Namen der Angerufenen aufgetaucht wären.

Der Täter geht äußerst geschickt vor und versucht, Informationen über vorhandene Wertgegenstände, Schmuck, Bargeld und Wertanlagen zu erlangen. Es wird angeboten, natürlich zu Ihrem Schutz, vorbeizukommen und Geld, Schmuck und Wertgegenstände abzuholen und sicher bei Polizei aufzubewahren. Mancher Täter ist so dreist zu behaupten, dass die Polizei Hinweise auf Mittäterschaft von Bankmitarbeitern habe. Ziel ist auch noch an Bankguthaben der Opfer zu kommen.

Achtung! Durch Manipulation kann die Telefonnummer der Polizei auf der Telefonanzeige sichtbar sein, obwohl der Anruf nicht von der Polizei kommt! Dies gilt sowohl für die 110 als auch für Rufnummern mit entsprechender Durchwahlnummer. Auch kann sein, dass mit bekannten Namen agiert wird, wie z.B. dem Namen eines Kontaktbeamten.

Die Polizei fordert Sie niemals auf, Geld abzuheben oder Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände auszuhändigen, um Ermittlungen zu unterstützen. Rufen Sie auch nicht unter der angezeigten Telefonnummer zurück, sondern legen Sie auf und verständigen bei verdächtigen Vorfällen umgehend die 110!

Zum Glück waren alle Betroffenen clever und beendeten die Telefonate ohne sich weiter in Gespräche verwickeln zu lassen.

Betroffene werden gebeten, derartige Anrufe bei ihrer zuständigen "richtigen" Polizeidienststelle melden.

2. Polizei sucht Zeugen für zwei Verkehrsunfälle

Am Montag, den 23.11. hat ein bisher unbekannter Autofahrer in Stade in der Straße "An der Wassermühle" einen dort auf Höhe der Hausnummer 2 geparkten grünen VW-Bus im Vorbeifahren touchiert und dabei den linken Außenspiegel beschädigt. Der angerichtete Schaden dürfte sich hier auf mehrere hundert Euro belaufen.

Am Montag, den 16.11. kam es zu einem Unfall in der Straße "Cosmae-Kirchhof" in Stade. Hier war ein ebenfalls bisher unbekannter Autofahrer mit einem dort ordnungsgemäß geparkten schwarzen BMW Kollidiert und hatte Lackschaden an der linken hinteren Tür und dem hinteren Kotflügel verursacht. Der Schaden dürfte sich hier ebenfalls auf mehrere hundert Euro belaufen.

In beiden Fällen haben sich die Verursacher nicht weiter um die Schadenregulierung gekümmert und sind einfach davongefahren. Gegen sie wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Unfällen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell