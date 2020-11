Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher dringen in Stader Betriebshalle ein, Polizei warnt vor Betrüger in Horneburg

StadeStade (ots)

1. Einbrecher dringen in Stader Betriebshalle ein

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit vom gestrigen Dienstag, 14:30 h bis heute Morgen, 06:20 h in Stade im Gewerbegebiet "Hörner Deichfeld Ost" nach dem gewaltsamen Öffnen einer Rolltorscheibe in das Innere eines Werkstattbereichs einer dortigen Firma eingedrungen.

Bei der anschließenden Durchsuchung von Werkstatt, Lager und Büro konnten der oder die Täter dann diverses Werkzeuge und Geräte erbeuten.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Polizei warnt vor Betrüger in Horneburg

Am heutigen Vormittag wurde ein Horneburger Seniorenehepaar einer dreisten Betrugsmasche. Ein gutgläubiger 83-Jähriger Horneburger wurde im Finkenweg auf der Straße von einem bisher unbekannten Täter angesprochen, die sich als ehemaliger Arbeitskollege ausgab und damit eine Einladung ins Haus erschlich.

Dort gab der Unbekannte dann im weiteren Gespräch an, zurück nach Italien fliegen zu müssen und Lederwaren nicht mitnehmen zu können. Er verkaufte dem Ehepaar zwei minderwertige Lederjacken und eine Tasche zum Preis von mehreren hundert Euro und verließ dann das Wohnhaus in unbekannte Richtung.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals vor derartigen dubiosen Haustürgeschäften. Keinesfalls sollte man auf noch so gut ausgedachte Geschichten eingehen, Personen mit ins Haus nehmen oder Schnäppchen an der Haustür machen.

Im Zweifelsfall immer umgehend die Polizei informieren, die dann die Kontrolle der Personen vornehmen kann, bevor es zu einem vollendeten Betrug kommt.

Zeugen, die den Betrüger beobachtet haben oder die Hinweise zu einem möglicherweise von ich ihm benutzten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizei zu melden.

