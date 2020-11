Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei auf der Suche nach möglichen Einbrechern - überregionale, länderübergreifende Kontrollaktion

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

StadeStade (ots)

Im Winterhalbjahr nehmen mit Beginn der dunklen Jahreszeit saisonbedingt die Zahlen der Einbrüche in Wohnung und Häuser wieder zu.

Diese Taten sorgen neben den Schäden für die Betroffenen auch für eine starke Abnahme des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung. Unter anderem steigen auch die Zahlen der Einbrüche z. B. in Bäckereifilialen oder Gewerbebetriebe wieder an.

Am heutigen Mittwoch, den 25.11. fanden daher im Rahmen einer kreis- und länderübergreifenden Kontrollaktion diverse mobile Überprüfungen von Polizeibeamtinnen und Beamten aus den verschiedenen Dienststellen des Landkreises, von der Bereitschaftspolizei aus Lüneburg statt. Die Kontrollbeamten wurden dabei von Diensthundeführern der Polizeidirektion Lüneburg unterstützt.

Insgesamt konnten so 114 Fahrzeuge und Personen angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei zwei Fahrzeugen wurden verdächtige Personen angetroffen, hier konnten die Beamten weiter zu überprüfende Erkenntnisse mit Bezug zur Eigentumskriminalität gewinnen. Fünfmal wurden zudem Verkehrsordnungswidrigkeiten wie Handybenutzung am Steuer und Missachten des Überholverbots festgestellt. Ein Autofahrer ging ohne Führerschein ins Netz. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell