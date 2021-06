Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Einbruch in eine Hauptschule

In der Zeit zwischen Montag, 31. Mai 2021, 16.40 Uhr und Dienstag, 1. Juni. 2021, 09.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Hauptschule in der Schützenstraße und entwendeten aus einem Musikraum diverses technisches Equipment. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Dinklage - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In der Zeit zwischen Sonntag, 30. Mai 2021, 18.00 Uhr und Montag, 31. Mai 2021, 8.00 Uhr, löste eine bislang unbekannte Person Radmuttern an einem VW Touareg, welcher im Carport eines Hauses in der Straße Zur Schmiede stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Montag, 31. Mai 2021, zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr, wurde ein Garagentor in der Bahnhofsstraße von unbekannten Personen beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Polizei kontrolliert Kleintransporter

In der Vergangenheit fiel auf, dass gewerbliche Kleintransporter immer mal wieder überladen waren. Aus diesem Grunde kontrollierten Polizeibeamte im Großraum Vechta am Montag, 31. Mai 2021, und am Dienstag, 1. Juni 2021, jeweils zwischen 8.00 Uhr und 11.00 Uhr diverse Kleintransporter. Dabei mussten die Beamten feststellen, dass am Montag sieben von zehn kontrollierten Kleintransportern mit über 10 % überladen waren. Allen sieben Fahrern wurde daher auch die Weiterfahrt untersagt. Am Dienstag zeigten die Kontrollen des Vortages bereits erste Verbesserungen. Hier waren bereits nur noch drei Überladungen festzustellen. Die Polizei wird auch in Zukunft ähnliche Kontrollen durchführen.

Lohne - Raub

Am Montag, 31. Mai 2021, zwischen 20.00 Uhr und 20.55 Uhr kam es vor dem Haupteingang eines Hotels in der Straße Achtern Thun zu einem Raub auf einen 24-jährigen Mann aus Lohne. Drei junge Männer, die das Opfer flüchtig kennt, sprachen den 24-Jährigen zunächst an, um ihn nachfolgend unvermittelt körperlich anzugreifen. Einer der Täter griff aus der Hosentasche des Opfers ein Handy, dann flüchteten die drei Männer in Richtung einer Tiefgarage. Das Opfer bat Passanten um Hilfe, die die Polizei und den Rettungsdienst alarmierten. Bei der Tat wurde das Opfer leicht verletzt. Kurze Zeit später traf der 24-Jährige erneut auf zwei der Täter. Diese gaben ihm nach Aufforderung das Handy zurück und entfernten sich mit Motorrollern. Das Opfer verständigte daraufhin die Polizei. Eine erneute Fahndung nach den Tätern verlief jedoch erfolglos. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell