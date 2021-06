Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, dem 31. Mai 2021 und Dienstag, dem 01. Juni 2021, um 05.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Kiefernweg das Kennzeichenpaar eines auf einem Grünstreifen abgestellten Fiat Punto. Die entwendeten Kennzeichen lauten: CLP-XX 532. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (0 44 99) 92 22 00 entgegen.

Barßel OT Reekenfeld - Brand einer Hecke

Am Dienstag, den 01. Juni 2021, gegen 18.40 Uhr, geriet ca. 1 m² Hecke eines 70-jährigen Reekenfelders in der Kukuckstraße in Brand, nachdem er zuvor mittels eines Gasbrenners Unkraut abgeflammt hatte. Das Feuer konnte eigenständig durch ihn selbst und einen Nachbarn gelöscht werden.

Saterland OT Sedelsberg - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Dienstag, den 01. Juni 2021, um 14.10 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Sedelsberg zu einem Verkehrsunfall: Ein 72-jähriger Mann aus Scharrel befuhr mit seinem PKW die Hauptstraße in Fahrtrichtung Ramsloh. Im Verlauf der Strecke geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden 52-Jährigen Sedelsbergerin. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei 4000 Euro.

