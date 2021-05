Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Happelter: Nach Brandstiftung: Kripo bittet um Hinweise

Nettetal-Happelter (ots)

Vermutlich angezündet wurde ein Stapel mit gehäckseltem Holz in der Nacht zu Montag auf der Happelter Straße an der Einmündung zum Hainbuchenweg. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Happelter Straße musste für die Löscharbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Kripo geht davon aus, dass die Häcksel angezündet wurden und bittet um Hinweise ans KK 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. Der Entdecker des Brandes hatte gegen Mitternacht ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet, das aus einem nahe des Brandorts befindlichen Feldweg in Richtung Boisheim davon fuhr./ah(363)

