Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Ungebetene Gäste im Freibad - Unfallfluchten

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Oppenweiler: Unberechtigte im Freibad

Außerhalb der Öffnungszeiten verschafften sich in der Nacht zum Sonntag Unbekannte Zugang zum Mineralfreibad in der Seegasse. Im Bereich des Schwimmbeckens und bei einer Sitzgruppe wurden mehrere Glasflaschen zertrümmert, Unrat hinterlassen sowie ein Sonnenschirm zerstört. Die Polizei Sulzbach bittet nun zur Klärung des Vorfalls um sachdienliche Hinweise und nimmt diese unter Tel. 07193/352 entgegen.

Murrhardt: Unfallflucht

In der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.50 Uhr fuhr am Montagnachmittag ein unbekannter Autofahrer gegen einen in der Ludwig-Beck-Straße geparkten Pkw Chevrolet und beschädigte diesen. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Der zurückgelassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. auf den geflüchteten Autofahrer geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 in Verbindung setzen.

Fellbach: 12-Jähriger am Zebrastreifen angefahren - Verursacher geflüchtet

Ein 12-jähriger Junge wollte am Montag gegen 20 Uhr bei der Einmündung Gotthilf-Bayh-Straße an einem dortigen Zebrastreifen die Tournonstraße queren. Hierbei wurde er von einem Pkw erfasst, der auf der Tournonstraße stadteinwärts gefahren ist. Der Autofahrer hielt nach dem Vorfall nicht an und flüchtete. Der verletzte Junge ging nach dem Unfall zu in der Nähe wohnenden Bekannten, wo er zunächst medizinisch erstversorgt und der Rettungsdienst hinzugerufen wurde. Weitere Umstände zum Unfall sind derzeit noch unklar. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell