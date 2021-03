Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Landkreis Konstanz) Falscher Polizeibeamter - Betagte Dame war sensibilisiert (01.03.2021)

Radolfzell (ots)

Erneut treiben im Landkreis Konstanz falsche Polizeibeamte ihr Unwesen und versuchen so, an das Geld oder den Schmuck ihrer Opfer zu gelangen. Der Versuch eines solchen Telefonbetrugs in Radolfzell ist aber glücklicherweise nicht gelungen. Der Anruf des vermeintlichen "Polizeibeamten", den am Montagnachmittag gegen 15.00 Uhr eine 75-jährige Frau in Radolfzell erhielt, brachte dem Betrüger nicht die erhoffte Beute. Der Dame waren diese Art von Betrugsversuchen geläufig, so dass sie sich weder ängstigen noch einschüchtern ließ, sondern stattdessen umgehend Anzeige bei der Polizei erstattete.

