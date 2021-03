Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Litzelstetten) Feuerwehreinsatz aufgrund starker Rauchentwicklung (01.03.2021)

KOnstanz (ots)

Am Montag gegen 17.30 Uhr ist die Feuerwehr in den Kreuzäckerweg gerufen worden, da ein Anwohner bei einem Wohnhaus gelben Rauch an einem Schornstein entdeckt hatte und sich deshalb Sorgen machte. Wie sich jedoch schnell herausstellte, bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bewohner des Mehrfamilienhauses. Nach einer Überprüfung durch die Feuerwehr konnte vielmehr festgestellt werden, dass die unnatürliche Gelbfärbung des Rauches auf einen neu eingebauten Holzpellet-Kamin im Keller zurückzuführen war. Der Einsatz der Feuerwehr konnte somit abgebrochen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell