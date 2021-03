Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte steigen in Schulgebäude ein (02.03.2021)

Bad Dürrheim (ots)

In eine Schule in der Straße "Innere Biegen" sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag eingestiegen. Personen gelangten über ein nicht richtig geschlossenes Fenster in eine Realschule am Salinensee und trugen mehrere Laptops zusammen, die für aktuell stattfindende Prüfungen bereitgestellt waren. Die "Täter" bedienten sich dann an Süßigkeiten, welche als "Nervennahrung" zur Prüfung für die Schüler gedacht war, entwendeten oder beschädigten ansonsten aber nichts. Eine am Tatort aufgefundene Zigarettenkippe lässt möglicherweise Rückschlüsse auf eine der Personen zu. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell