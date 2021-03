Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vandalen in Tuningen (01.03.2021)

Tuningen (ots)

Einen Einbruch verübt haben Unbekannte am Wochenende zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag in der Kirchstraße. Unbekannte brachen Vorhängeschlosser eines zu einer Kirche gehörenden Gartenschuppens auf, entwendeten daraus jedoch nichts. Außerdem zerstörten sie zwei Glasscheiben eines nahegelegenen Gewächshauses und verursachten dadurch einen Gesamtschaden in Höhe von rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, dies beim Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, anzuzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell