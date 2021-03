Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Wahlplakate abgerissen und angezündet 1.3.21

Oberndorf-Aistaig (ots)

Mehrere Wahlplakate der ÖDP und AfD, die an einer Werbetafel in der Nähe der Grundschule aufgehängt waren, sind am Montagabend gegen 21.30 Uhr abgerissen und im Bereich des dortigen Fußwegs angezündet worden. Ein Zeuge informierte die Polizei und gab an, dass es sich bei den Tätern offensichtlich um vier Jugendliche gehandelt hat, die bereits verschwunden waren, als eine Polizeistreife dort eintraf. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter Telefon 07423 81010 entgegen.

