Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eschbronn, Lkrs. RW) Feuerwehr wegen Ölspur im Einsatz

Eschbronn-Mariazell (ots)

Die freiwillige Feuerwehr Sulgen rückte am Montagabend mit drei Fahrzeugen und zum Abstreuen einer großen Ölspur zwischen Schönbronn und Mariazell aus. An einem Traktor eines 43-Jährigen sorgte ein Defekt an einer Ölleitung für den Verlust einer größeren Menge Öl. Die Spur zog sich von der Abzweigung Locherhof, bis zum Ortseingang Mariazell hin, wo der Fahrer schließlich den Schaden bemerkte und sofort anhielt. Er wusste sich zu Helfen und verständigte Bekannte der Feuerwehr Eschbronn, die ihm mit Streumittel zu Hilfe kamen. Die von Verkehrsteilnehmern zwischenzeitlich verständigte Freiwillige Feuerwehr Sulgen konnte nach kurzer Zeit wieder abrücken.

