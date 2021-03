Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Tiefstehende Sonne blendet 1.3.21

Oberndorf (ots)

Erheblicher Sachschaden ist bei einem Unfall in der Austraße am Montagmorgen auf am Parkplatz eines Discounters entstanden. Weil ihn eine tiefstehende Sonne blendete, ist ein 64-jähriger Renault-Fahrer gegen einen Sicherungspfosten und eine Straßenlaterne gefahren. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf 5000 Euro, den am Pfosten und der Laterne auf 3000 Euro. Der Renault-Fahrer wurde von den Beamten verwarnt.

