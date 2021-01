Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub zu mittäglicher Stunde - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Eichelkamp, Breslauer Straße 26.01.2021, 12.30 Uhr

Ein Raubüberfall ereignete sich am Dienstagmittag in einem Waldstück an der Breslauer Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei waren gegen 12.30 Uhr mehrere Personen hinter einem Lebensmitteldiscounter, in Höhe einer dortigen Tankstelle zusammen und haben diverse Alkoholica zu sich genommen. Im Rahmen des Trinkgelages kam es dann zu einer Auseinandersetzung, zwischen den anwesenden Personen in deren Verlauf einer der Beteiligten dem späteren Opfer gewaltsam mehrere Getränke raubte. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer wandte sich an eine vorbeikommende Polizeistreife, die den Sachverhalt aufnahm. Bei der Auseinandersetzung wurde das 44 Jahre alte Opfer nur leicht verletzt.

Einer der Täter soll etwa 180 cm bis 190 cm groß und circa 45 Jahre alte sein. Er war mit einer Jeanshose und einem hellen Pullover bekleidet

Da zu der Zeit der Lebensmitteldiscounter gut frequentiert ist, hofft die Polizei darauf, dass Kunden etwas von dem Vorfall mitbekommen haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

