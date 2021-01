POL-WOB: Polizeieinsatz im Amtsgericht

Polizei Wolfsburg

Helmstedt, Stobenstraße 26.01.2021, 11.40 Uhr

Einen Polizeieinsatz löste die Auseinandersetzung zweier Personen am Dienstagvormittag im Amtsgericht in Helmstedt aus. Gegen 11.40 Uhr war dort vor dem Sitzungssaal C ein 39 Jahre alter Anwesender vor den Augen mehrere Zeugen auf einen 59 Jahre alten Anwesenden losgegangen und hatte diesen körperlich attackiert. Der 39 Jahre alte Täter wurde sofort von Justizangestellten zu Boden gebracht und fixiert. Die Polizei war mit acht Beamten vor Ort, um die Ruhe im Amtsgericht wiederherzustellen. Das 59 Jahre alte Opfer wurde bei dem Angriff verletzt und durch eine ebenfalls alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgt. Anschließend wurde der 59-Jährige zur weiteren medizinischen Begutachtung ins Helmstedter Klinikum verbracht. Der 39 Jahre alte Täter erhielt einen Platzverweis und verließ, begleitet durch seinen Rechtsanwalt das Amtsgericht. Bereits im Vorfeld hatten sich beide Personen in einem Verfahren gegenübergestanden. Da der 39-Jährige sich hierbei sehr aufbrausend zeigte, hatte die vorsitzende Richterin ihn in Begleitung zweier Justizangestellten des Saales verwiesen. Als der 39-Jährige dann wenig später vor dem Sitzungssaal auf seinen Prozessgegner traf eskalierte die Situation und der 39-Jährige griff den 59-Jährigen an.

